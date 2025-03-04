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Бабаев заявил, что с еврокубками стоимость трансферов ЦСКА может вырасти в два-три раза

Бабаев заявил, что с еврокубками стоимость трансферов ЦСКА может вырасти в два-три раза
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Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что с потенциальным возвращением красно-синих в еврокубки стоимость их трансферов может вырасти в два-три раза.

«Конечно, с еврокубками инвестиции в трансферы у ЦСКА станут больше. Тогда будет хоть какая-то бизнес-логика, ведь просто попадание в общий этап Лиги чемпионов гарантирует порядка € 30 млн в доходную часть бюджета клуба. Это уже существенно и позволяет выстраивать определённую финансовую логику. Пожалуй, с возвращением в еврокубки максимальная стоимость одного трансфера ЦСКА может вырасти в два-три раза. Но пока это перспектива завтрашнего, если не послезавтрашнего дня», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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