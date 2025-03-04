Тихонов: когда Карпин позвал меня к себе, я понял, что ничего не знаю о футболе

Главный тренер красноярского «Енисея» и бывший игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, замечал ли он какие-либо особенности тренерской работы в то время, когда был игроком.

«Нет, вообще не думал. Некоторые тренеры, я знаю, у нас Виктор Булатов — он конспектировал тренировки. У меня такого не было. Я играл до конца футбольной карьеры. Когда меня Валерий Карпин позвал к себе помогать, я понял, что ничего не знаю о футболе. То есть я играл в него 20 лет, но как ведётся это изнутри, как строится работа — понял, что ничего не понимаю и не знаю. Поэтому я три года учился категории B, потом категории А и категории Pro», — приводит слова Тихонова официальный сайт Футбольной национальной лиги.

В сезоне-2011/2012 Андрей Тихонов работал в московском «Спартаке» в тренерском штабе Валерия Карпина.