Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мирзов сообщил, что футболистам «Химок» выплатили часть долгов по зарплате

Мирзов сообщил, что футболистам «Химок» выплатили часть долгов по зарплате
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Химок» Резиуан Мирзов сообщил, что руководство подмосковского клуба частично погасило задолженности по заработной плате перед футболистами.

— Сказывается на игроках шум вокруг клуба?
— А какой шум?

— Информация о долгах, арест инвестора Садыгова…
— Нам главный инвестор сказал, что всё будет хорошо. Мы доверяем его словам, верим ему и будем надеяться, что всё будет хорошо.

— Задержки зарплаты на данный момент есть?
— Какие‑то есть, да. Сказали, что решат вопрос в ближайшее время. Часть уже выплатили, решили, какие‑то вопросы ещё остались, — приводит слова Мирзова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Мирзов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» набрали 19 очков и занимают 12-е место.

Материалы по теме
Тимур Журавель: «Ахмат» «отвозил» «Рубин», в матче «Факела» с «Химками» был полный тухляк

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android