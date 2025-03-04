Мирзов сообщил, что футболистам «Химок» выплатили часть долгов по зарплате

Крайний нападающий «Химок» Резиуан Мирзов сообщил, что руководство подмосковского клуба частично погасило задолженности по заработной плате перед футболистами.

— Сказывается на игроках шум вокруг клуба?

— А какой шум?

— Информация о долгах, арест инвестора Садыгова…

— Нам главный инвестор сказал, что всё будет хорошо. Мы доверяем его словам, верим ему и будем надеяться, что всё будет хорошо.

— Задержки зарплаты на данный момент есть?

— Какие‑то есть, да. Сказали, что решат вопрос в ближайшее время. Часть уже выплатили, решили, какие‑то вопросы ещё остались, — приводит слова Мирзова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Мирзов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» набрали 19 очков и занимают 12-е место.

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