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Альшин — о новичке «Факела» Пуси: он хороший парень, а фамилию мы не выбираем

Альшин — о новичке «Факела» Пуси: он хороший парень, а фамилию мы не выбираем
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Полузащитник воронежского «Факела» Ильнур Альшин поделился мнением о новичке клуба Белайди Пуси и рассказал, были ли шутки в адрес футболиста из-за его фамилии.

«Не было никаких шуток из-за фамилии Пуси. Понятно, что такая фамилия, но что поделать? Фамилию мы не выбираем. Это хороший парень. Надеюсь, он вольётся в наш коллектив», — сказал Альшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

19 февраля «Факел» объявил о подписании контракта с албанским нападающим Белайди Пуси. По данным СМИ, сумма трансфера форварда азербайджанского клуба «Шамахы» в «Факел» составила € 100 тыс. Сам игрок заключил с воронежцами контракт до лета 2026 года.

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