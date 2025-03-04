«Барселона» не вернётся на «Камп Ноу» до октября 2025 года — Relevo

«Барселона» не сможет вернуться на «Камп Ноу» как минимум до октября 2025 года. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, сроки возвращения каталонского клуба на родной стадион будут варьироваться в зависимости от прогресса строительства, точные даты могут быть известны ближе к лету. При этом отмечается, что монтаж кровли отложен до лета 2026 года, когда будет возведён третий ярус. Подчёркивается, что строительство внешней конструкции идёт хорошими темпами, поэтому график может быть изменён и в положительную сторону.

Напомним, стадион закрылся на реконструкцию летом 2023 года, ожидается, что окончательно работы завершатся в 2026 году. Отмечается, что клуб может вернуться на «Камп Ноу» раньше официального срока окончания работ.