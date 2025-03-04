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Дмитрий Черышев: травма Тюкавина — ужасно, это трагедия для пацана

Дмитрий Черышев: травма Тюкавина — ужасно, это трагедия для пацана
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Бывший футболист московского «Динамо», ныне главный тренер «Равшана» Дмитрий Черышев высказался о травме нападающего бело-голубых Константина Тюкавина, который выбыл на длительный срок из-за разрыва «крестов».

«Разрыв «крестов» Тюкавина — это ужасно, трагедия для пацана. Ему нужна поддержка близких людей. И самому нельзя думать, какой он бедный, а знать, что нога восстановится. Главное, чтобы Костя имел боевой настрой. Всё будет хорошо.

Для «Динамо» это, безусловно, потеря, травма Тюкавина подрывает шансы на призовые места. Но «Динамо» — это уровень и бренд, клуб точно найдёт замену», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что восстановление футболиста после травмы может занять полгода. В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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