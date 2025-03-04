У нескольких игроков «Милана» был обнаружен лишний вес — La Repubblica

У нескольких футболистов «Милана», включая вратаря Мика Меньяна, был обнаружен лишний вес, что вызвало недовольство главного тренера команды Сержиу Консейсау. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

По информации источника, португальский специалист считает, что лишний вес плохо влияет на реакцию и прыгучесть французского голкипера. Консейсау заставляет игроков «россонери» придерживаться жёсткой диеты, а также ввёл ежедневные взвешивания. Подчёркивается, что некоторые игроки итальянского гранда весят более 90 килограммов.

После 27 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 41 очко и на текущий момент занимает девятое место.

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