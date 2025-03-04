Йерри Мина: Роналду, безусловно, самый сильный нападающий, которого я когда-либо встречал

Защитник «Кальяри» Йерри Мина заявил, что секрет нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду заключается в его концентрации на игре.

«Самый сильный нападающий, которого я когда-либо встречал, безусловно, Криштиану Роналду. Ещё во времена «Манчестер Юнайтед», когда я был в «Эвертоне». В чём его секрет? Он никогда не отвлекается… Я пытался поговорить с ним во время игры, но он никогда не слушал! Он настолько силён духом. Я подходил к нему, шептал ему на ухо всякое, но он постоянно игнорировал меня. Он даже не смотрел на меня», — приводит слова Мины Relevo.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с саудовским «Аль-Насром» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.