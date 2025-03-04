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ПСВ — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск

ПСВ — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «ПСВ Эйндховен» и «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Филипс» в Нидерландах. Игру будет обслуживать испанская бригада арбитров, которую возглавит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ПСВ завершил общий этап Лиги чемпионов на 14-м месте в турнирной таблице. «Арсенал» занял третью строчку. Ответный матч 1/8 финала между ПСВ и «Арсеналом» состоится 12 марта и пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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