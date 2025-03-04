«Боруссия» Д — «Лилль»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и французский «Лилль». Команды сыграют на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Игру будет обслуживать испанская бригада арбитров, которую возглавит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Боруссия» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв в стыковых матчах «Спортинг». «Лилль» вышел в эту стадию напрямую по итогам общего этапа ЛЧ.