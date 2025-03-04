Вратарь «Химок» Кокарев высказался о смене руководства в клубе

Вратарь «Химок» Никита Кокарев ответил на вопрос о смене руководства в подмосковном клубе, а также о задержках зарплат.

«Мы никак не реагировали на смену руководства «Химок» и на новости о задержках зарплат. Наше главное дело — выйти, сыграть и всё показать на поле. Пускай всякое пишут, это ваша работа. Вы этим занимаетесь», — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» набрали 19 очков и занимают 12-е место. В следующем туре подмосковный клуб встретится с ЦСКА. Игра состоится 8 марта.

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