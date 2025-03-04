«Ливерпуль» может купить Леау на замену Диасу, «Милан» оценивает игрока в € 100 млн — TT

«Ливерпуль» рассматривает вариант с приобретением крайнего нападающего «Милана» Рафаэла Леау в случае потенциального ухода из клуба вингера Луиса Диаса, интерес к которому проявляет «Барселона». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, несмотря на то что грядущим летом будет активирован пункт контракта Леау о сумме отступных в размере € 175 млн, «россонери» готовы продать португальского футболиста за € 100 млн.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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