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Черышев: очень хочется увидеть, какую игру покажет «Спартак» весной

Черышев: очень хочется увидеть, какую игру покажет «Спартак» весной
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Главный тренер «Равшана» Дмитрий Черышев поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

«Всегда интересно, когда на чемпионство претендуют сразу три команды. Очень хорошее усиление получилось у «Спартака» и «Зенита», они приобрели хороших футболистов. Сейчас у этих команд задача пройти отрезок на максимум. «Краснодар» — команда со своим составом и игрой, они уже второй сезон проводят на таком уровне. Мне очень хочется увидеть, какую игру покажет «Спартак». Думаю, это будет очень и очень интересно», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 19 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Зенит», который набрал 40 очков. На второй строчке располагается «Спартак», также заработавший 40 очков. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», который заработал 40 очков.

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