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Шалимов: травма Сперцяна — это потеря, но на первый план должен выходить Козлов

Шалимов: травма Сперцяна — это потеря, но на первый план должен выходить Козлов
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Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 41'     1:1 Са – 48'    

«Момент, которым запомнится матч — когда Сергеев после длинной передачи принял мяч, обработал и отдал голевой пас на Олейникова. Помимо великолепной игры форварда, надо говорить об ошибках центральных защитников «Краснодара» — Диего Коста проигрывает единоборство, даёт мяч принять, развернуться и отдать пас, а Кайо должен был «сужать», страхуя.

У «Краснодара» очень активен был Кордоба, но в целом не могу сказать, что игра у команды получилась. Травма Сперцяна — это, безусловно, потеря, но и тот случай, когда на первый план должен выходить Козлов. Он в команде уже около года, прошёл сборы, время пришло», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков. На счету «быков» 40 очков. Команда Мурада Мусаева занимает третье место в чемпионате России.

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