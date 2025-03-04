Стала известна позиция «Манчестер Юнайтед» относительно будущего Хойлунда в клубе

«Манчестер Юнайтед» не стремится продать 22-летнего нападающего Расмуса Хойлунда, несмотря на информацию, ранее появлявшуюся в СМИ. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс для TEAMtalk.

По сведениям источника, главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим по-прежнему видит потенциал в датском футболисте и не обращает внимания, что в нынешнем сезоне он отметился двумя голами в чемпионате Англии.

Кроме того, в «Манчестер Юнайтед» понимают, что, скорее всего, столкнутся с серьёзными убытками, если попытаются продать нападающего в ближайшее трансферное окно. Как подчёркивает источник, манкунианцы приобрели Хойлунда за € 85 млн летом 2023 года.

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