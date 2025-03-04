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Прокуратура Швейцарии запросила для Блаттера и Платини 20 месяцев лишения свободы условно

Прокуратура Швейцарии запросила для Блаттера и Платини 20 месяцев лишения свободы условно
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Прокуратура Швейцарии потребовала приговорить бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главу УЕФА Мишеля Платини к 20 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщает AP. Ожидается, что суд вынесет решение 25 марта.

Напомним, Йозеф Блаттер и Мишель Платини обвинялись в мошенничестве. Суд рассматривал эпизод с платежом в размере 2 млн швейцарских франков, организованным Блаттером для Платини в 2011 году, и в 2022 году оправдал обоих чиновников.

Тогда генеральная прокуратура заявляла, что платёж был произведён без законных оснований и нанёс ущерб активам ФИФА. Блаттер и Платини утверждали, что платёж был согласован устно в качестве оплаты работы Платини в роли консультанта с 1998 по 2002 год.

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