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«Реал» может усилить состав 21-летним хавбеком из АПЛ, оценивающимся в £ 70 млн — DM

«Реал» может усилить состав 21-летним хавбеком из АПЛ, оценивающимся в £ 70 млн — DM
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Мадридский «Реал» проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику «Кристал Пэлас» Адаму Уортону. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный скаут «сливочных» Юни Калафат является большим поклонником английского футболиста, поэтому сотрудники «Королевского клуба» были отправлены в Англию с целью наблюдать за его прогрессом.

На текущий момент стоимость 21-летнего хавбека оценивается в £ 70 млн (€ 84,7 млн). Подчёркивается, что в зимнее трансферное окно Уортона хотел приобрести «Манчестер Сити», однако сделка не состоялась ввиду травмы футболиста.

В нынешнем сезоне Уортон принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

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