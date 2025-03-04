Защитник «Факела» Калинин: желаю Маркову удачи в «Урале», нам будет его не хватать

Крайний защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин прокомментировал уход из команды нападающего Евгения Маркова. Форвард перешёл в екатеринбургский «Урал».

«Марик — хороший футболист и мой друг. Естественно, его будет не хватать. Он мастеровитый футболист, может мяч придержать и решить момент. Но это футбольная жизнь, поэтому ему желаю удачи и побольше голов. Естественно, это потеря для «Факела», но, опять же повторяю, это футбольная жизнь», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, Калинин также выступал за «Урал» на правах аренды с 2019 по 2021 год.

30-летний Марков выступал за «Факел» с января 2023 года. За это время Евгений провёл в составе воронежского клуба 62 матча, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 800 тыс.