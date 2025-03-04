Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Факела» Калинин: желаю Маркову удачи в «Урале», нам будет его не хватать

Защитник «Факела» Калинин: желаю Маркову удачи в «Урале», нам будет его не хватать
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин прокомментировал уход из команды нападающего Евгения Маркова. Форвард перешёл в екатеринбургский «Урал».

«Марик — хороший футболист и мой друг. Естественно, его будет не хватать. Он мастеровитый футболист, может мяч придержать и решить момент. Но это футбольная жизнь, поэтому ему желаю удачи и побольше голов. Естественно, это потеря для «Факела», но, опять же повторяю, это футбольная жизнь», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, Калинин также выступал за «Урал» на правах аренды с 2019 по 2021 год.

30-летний Марков выступал за «Факел» с января 2023 года. За это время Евгений провёл в составе воронежского клуба 62 матча, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 800 тыс.

Материалы по теме
Официально
«Урал» купил Евгения Маркова из «Факела»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android