«Милан» недоволен игрой Феликса и не готов обсуждать с «Челси» переход игрока — Скира

В «Милане» не удовлетворены игрой 25-летнего нападающего Жоау Феликса, арендованного у «Челси» в нынешнем феврале. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в связи с недовольством уровнем игры португальского футболиста «россонери» не готовы вести переговоры с лондонским клубом с целью оставить его у себя в следующем сезоне.

Ранее СМИ сообщали, что «Милан» рассматривает вариант с выкупом Феликса у «Челси» за € 40 млн или немного меньше.

В составе итальянского гранда нападающий принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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