Газзаев — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА: это достижение относится ко всему нашему футболу

Бывший главный тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев высказался о гала-матче в честь 20-летия победы клуба в Кубке УЕФА, который состоится 18 мая на «ВЭБ Арене». Специалист будет руководить командой армейцев в этой встрече.

«Приятно вспоминать такие важные моменты из истории клуба и всего российского футбола. Подготовку к турниру, в том числе психологическую, мы начали 15 января 2005 года, а первый матч с «Бенфикой», главным претендентом на трофей, должен был пройти уже 18 февраля. Процесс пришлось форсировать, что, конечно, сказалось на нас. И вот первый матч, главный соперник — и ЦСКА одерживает победу. Остановить нас было уже сложно.

Это достижение относится не только к ЦСКА, но и ко всему российскому футболу. Тогда мы показали, что наши команды могут выигрывать международные трофеи — нужно стараться. Через три года «Зенит» смог выиграть кубок. Для молодого поколения это было важно, им было к чему стремиться. Хочу поблагодарить наш клуб за идею проведения этого матча, это возможность напомнить молодёжи ЦСКА, ребятам из академии — как это было. Уверен, бывшие игроки покажут своё мастерство, не могу говорить о качестве функциональной подготовки, но мастерства точно будет много», — приводит слова Газзаева официальный сайт клуба.

Напомним, ЦСКА является первым российским клубом, которому удалось выиграть Кубок УЕФА. Это произошло в сезоне-2004/2005.