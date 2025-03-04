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Флик отказался комментировать слухи о возможном возвращении Неймара в «Барселону»

Флик отказался комментировать слухи о возможном возвращении Неймара в «Барселону»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался на тему потенциального возвращения нападающего Неймара в каталонский клуб.

«Неймар? Это не моя работа. Я сосредоточен только на команде. Клуб обладает большими возможностями, но это работа [спортивного директора] Деку», — приводит слова Флика Sport.es.

Ранее в СМИ появлялась информация, что возвращение в «Барселону» является приоритетной целью для 33-летнего Неймара, на текущий момент играющего за «Сантос». Сообщалось, что бразильский футболист готов согласиться на низкую зарплату ради перехода в каталонски клуб, за который он выступал с 2013 по 2017 год.

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