Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Узбекистанский «Пахтакор» обыграл «Аль-Хиляль» с Малкомом в матче 1/8 финала азиатской ЛЧ

Узбекистанский «Пахтакор» обыграл «Аль-Хиляль» с Малкомом в матче 1/8 финала азиатской ЛЧ
Комментарии

Завершился первый матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались узбекистанский «Пахтакор» и саудовский «Аль-Хиляль». Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Пахтакор
Ташкент, Узбекистан
Окончен
1 : 0
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Фламарион – 29'    

На 29-й минуте единственный гол в матче забил нападающий узбекистанской команды Фламарион.

В составе «Аль-Хиляля» играл бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком, проведший на поле всё время матча, но не отметившийся результативными действиями.

Ответная игра между «Аль-Хилялем» и «Пахтакором» состоится 11 марта и пройдёт в Саудовской Аравии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Календарь плей-офф азиатской Лиги чемпионов
Сетка плей-офф азиатской Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Люблю тебя, «Зенит». Малком поблагодарил бывший клуб за поздравление с днём рождения

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android