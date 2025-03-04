Узбекистанский «Пахтакор» обыграл «Аль-Хиляль» с Малкомом в матче 1/8 финала азиатской ЛЧ

Завершился первый матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались узбекистанский «Пахтакор» и саудовский «Аль-Хиляль». Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 29-й минуте единственный гол в матче забил нападающий узбекистанской команды Фламарион.

В составе «Аль-Хиляля» играл бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком, проведший на поле всё время матча, но не отметившийся результативными действиями.

Ответная игра между «Аль-Хилялем» и «Пахтакором» состоится 11 марта и пройдёт в Саудовской Аравии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени.

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