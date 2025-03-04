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Андрей Тихонов: в Казахстане есть несколько команд, которые могли бы конкурировать в РПЛ

Андрей Тихонов: в Казахстане есть несколько команд, которые могли бы конкурировать в РПЛ
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Главный тренер красноярского «Енисея» и бывший игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов сравнил уровень футбола в Казахстане и в России.

— Работа в «Астане». Расскажите как это было? Как отличается уровень лиг, если сравнивать с РПЛ? ФНЛ?
— В Казахстане есть несколько команд, которые могут конкурировать. Ну точнее, тогда могли бы конкурировать. Сейчас не знаю. Видите, иногда там играет «Астана», «Кайрат» с «Зенитом». Я очень тепло вспоминаю эту работу. Когда я пришёл, начал работать с ребятами, я увидел, что уровень футболистов хороший, даже высокий. Поэтому там было гораздо проще. Мы играли пять месяцев, нам не платили деньги, но мы шли на первом месте и показывали довольно-таки добротный футбол. Потом в конце, правда, не смогли справиться с большим давлением. Считаю, что мы проделали большую работу и ребята отлично работали. В концовке где-то не дожали и заняли второе место. И болельщики в разных городах тепло встречали, провожали, везде тепло было. С уважением и к Казахстану, и к футболу, который там, и к людям отношусь, — приводит слова Тихонова официальный сайт Футбольной национальной лиги.

Андрей Тихонов работал главным тренером в казахстанском клубе «Астана» с 2020 по 2021 год, пока не был дисквалифицирован на два года за решение увести команду с поля во время матча из-за судейских решений.

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