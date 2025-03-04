«Реал» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа, Асенсио, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Камавинга, Родриго, Винисиус, Диас, Мбаппе.

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Хименес, Лангле, Галан, Барриос, Де Пауль, Симеоне, Лино, Гризманн, Альварес.

Напомним, «Реал» принимал участие в стыковых матчах, в которых встречался с английским «Манчестер Сити». Обе встречи завершились победой «сливочных» (3:2 и 3:1). «Атлетико» по итогам общего этапа напрямую вышел в 1/8 финала турнира.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: