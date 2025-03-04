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«Брюгге» — «Астон Вилла»: к перерыву команды обменялись голами и установили счёт 1:1

«Брюгге» — «Астон Вилла»: к перерыву команды обменялись голами и установили счёт 1:1
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В эти минуты наступил перерыв в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются бельгийский «Брюгге» и английская «Астон Вилла». Игра проходит на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). В качестве главного арбитра встречи выступает Жоау Педру Пиньейру. В первом тайме счёт в матче — 1:1.

В прямом эфире игру показывает онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Бэйли – 3'     1:1 Де Кёйпер – 12'     1:2 Мехеле – 82'     1:3 Асенсио – 88'    

Счёт во встрече был открыт на третьей минуте. Отличился нападающий гостей Леон Бэйли с передачи Тайрона Мингза. На 12-й минуте защитник «Брюгге» Максим Де Кёйпер сравнял счёт в матче с передачи Христоса Дзолиса.

«Брюгге» пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв в стыковых матчах «Аталанту». Что касается «Астон Виллы», то британцы напрямую вышли в эту стадию по итогам общего этапа ЛЧ.

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