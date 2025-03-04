«Брюгге» — «Астон Вилла»: к перерыву команды обменялись голами и установили счёт 1:1

В эти минуты наступил перерыв в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются бельгийский «Брюгге» и английская «Астон Вилла». Игра проходит на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). В качестве главного арбитра встречи выступает Жоау Педру Пиньейру. В первом тайме счёт в матче — 1:1.

В прямом эфире игру показывает онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Счёт во встрече был открыт на третьей минуте. Отличился нападающий гостей Леон Бэйли с передачи Тайрона Мингза. На 12-й минуте защитник «Брюгге» Максим Де Кёйпер сравнял счёт в матче с передачи Христоса Дзолиса.

«Брюгге» пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв в стыковых матчах «Аталанту». Что касается «Астон Виллы», то британцы напрямую вышли в эту стадию по итогам общего этапа ЛЧ.