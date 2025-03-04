Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мудрик — о дисквалификации из-за допинга: у меня отняли радость, но правда восторжествует

Мудрик — о дисквалификации из-за допинга: у меня отняли радость, но правда восторжествует
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик высказался о ситуации со своим отстранением от футбола из-за положительного допинг-теста.

«У меня отняли единственное, что приносило мне радость. Что осталось теперь? Очень тяжело находиться в этой ситуации. Я уже сказал, что невиновен, и продолжаю стоять на своём. Призываю всех сохранять спокойствие, правда обязательно когда-нибудь выйдет наружу», — приводит слова Мудрика журналист Фрэнк Халид в соцсети Х (ранее Twitter).

В декабре 2024 года Английская футбольная ассоциация временно отстранила Мудрика от участия в соревнованиях. В СМИ появлялась информация, что украинскому футболисту в сборной сделали инъекцию стволовых клеток, взятых у коровы, которая могла содержать мельдоний.

Материалы по теме
Директор «Шахтёра»: Мудрик не употреблял допинг, у него есть всё от природы

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android