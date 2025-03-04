Мудрик — о дисквалификации из-за допинга: у меня отняли радость, но правда восторжествует

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик высказался о ситуации со своим отстранением от футбола из-за положительного допинг-теста.

«У меня отняли единственное, что приносило мне радость. Что осталось теперь? Очень тяжело находиться в этой ситуации. Я уже сказал, что невиновен, и продолжаю стоять на своём. Призываю всех сохранять спокойствие, правда обязательно когда-нибудь выйдет наружу», — приводит слова Мудрика журналист Фрэнк Халид в соцсети Х (ранее Twitter).

В декабре 2024 года Английская футбольная ассоциация временно отстранила Мудрика от участия в соревнованиях. В СМИ появлялась информация, что украинскому футболисту в сборной сделали инъекцию стволовых клеток, взятых у коровы, которая могла содержать мельдоний.

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