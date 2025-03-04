Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маринато Гильерме: для меня «Локомотив» — не только футбольный клуб, но и большая семья

Маринато Гильерме: для меня «Локомотив» — не только футбольный клуб, но и большая семья
Комментарии

Экс-вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал своё назначение на должность координатора по развитию и подготовке вратарей молодёжного футбола красно-зелёных.

«Для меня «Локомотив» — не только футбольный клуб, в котором я провёл почти всю свою карьеру, но и большая семья. Здесь я вырос. Очень душевно и уважительно отношусь к этому клубу. Честно говоря, я очень счастлив, что «Локомотив» снова меня принял. Конечно, это совсем другая функция. Это новый этап в моей жизни. Счастлив, что этот этап могу начать в своём родном клубе», — приводит слова Гильерме официальный сайт клуба.

Гильерме выступал за «Локомотив» с августа 2007 по июль 2024 года. На его счету 387 матчей за клуб во всех турнирах.

Материалы по теме
Маринато Гильерме рассказал, почему принял предложение «Локомотива» работать в академии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android