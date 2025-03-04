Маринато Гильерме: для меня «Локомотив» — не только футбольный клуб, но и большая семья

Экс-вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал своё назначение на должность координатора по развитию и подготовке вратарей молодёжного футбола красно-зелёных.

«Для меня «Локомотив» — не только футбольный клуб, в котором я провёл почти всю свою карьеру, но и большая семья. Здесь я вырос. Очень душевно и уважительно отношусь к этому клубу. Честно говоря, я очень счастлив, что «Локомотив» снова меня принял. Конечно, это совсем другая функция. Это новый этап в моей жизни. Счастлив, что этот этап могу начать в своём родном клубе», — приводит слова Гильерме официальный сайт клуба.

Гильерме выступал за «Локомотив» с августа 2007 по июль 2024 года. На его счету 387 матчей за клуб во всех турнирах.