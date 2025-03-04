«Больно видеть «Милан» таким». Пиоли прокомментировал текущую ситуацию в клубе

Бывший главный тренер «Милана» Стефано Пиоли, ныне возглавляющий саудовский «Аль-Наср», высказался о сложном периоде, который сейчас переживает миланский клуб.

«Больно видеть клуб таким. Сейчас я далеко, но мне жаль игроков и болельщиков, потому что в «Милане» творилось нечто волшебное и захватывающее. Надеюсь, эта энергия вернётся вновь», – приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

Напомним, итальянский специалист возглавлял «Милан» с 2019 по 2024 год. Под руководством Пиоли «россонери» стали чемпионами Италии в сезоне-2021/2022.

После 27 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 41 очко и на текущий момент занимает девятое место.