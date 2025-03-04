ПСВ — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «ПСВ Эйндховен» и «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Филипс» в Нидерландах. Игру будет обслуживать испанская бригада арбитров, которую возглавит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

ПСВ: Бенитес, Ледесма, Фламинго, Боскальи, Маласиа, Сайбари, Схаутен, Тиль, Перишич, де Йонг, Ланг.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэль, Эдегор, Райс, Мерино, Троссард, Льюис-Скелли, Парти, Нванери.

Напомним, ПСВ завершил общий этап Лиги чемпионов на 14-м месте в турнирной таблице. «Арсенал» занял третью строчку. Ответный матч 1/8 финала между ПСВ и «Арсеналом» состоится 12 марта и пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.