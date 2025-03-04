Титов: Угальде забьёт ещё пять-шесть голов в этом сезоне, важно летом сохранить его

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов предположил, сколько голов до конца нынешнего сезона забьёт нападающий красно-белых Манфред Угальде.

«Опять Угальде забивает, он полностью адаптировался. Скорее всего, вопросов не будет, кто станет лучшим бомбардиром. Думаю, пять-шесть мячей Угальде до конца забьёт точно, возможно, даже больше. Здесь уже стоит задача сохранить его на следующий год.

Как я знаю, зимой на него были предложения, но парень остался. Забивает голы и получает удовольствие. Летом на него будет огромный спрос, важно сохранить его», — приводит слова Титова Metaratings.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. С 16 мячами в РПЛ 22-летний нападающий на текущий момент является лучшим бомбардиром соревнования. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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