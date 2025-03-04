Тотти: думаете, Месси выиграл бы столько «Золотых мячей», если бы 25 лет играл за «Рому»?

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти высказался о своей преданности римскому клубу, за взрослую команду которого он выступал с 1993 по 2017 год.

«Я никогда не думал играть в другой команде, это не имело бы смысла. Только я и Мальдини в течение 25 лет играли в одном клубе. Как вы думаете, если бы Месси 25 лет выступал за «Рому» вместе с Фрау, Сесаром Гомесом и Пивотто, выиграл бы он все эти «Золотые мячи»?

Мне не нужен «Золотой мяч». Я выиграл всё, что хотел, с «Ромой» и ни о чём не жалею. Для меня оставаться в клубе в течение 25 лет — большая победа», — сказал Тотти на подкасте Viva el Futbol.

На текущий момент Месси выиграл восемь «Золотых мячей».

Месси в Баку подарили ковёр с его изображением: