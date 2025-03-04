Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тотти: думаете, Месси выиграл бы столько «Золотых мячей», если бы 25 лет играл за «Рому»?

Тотти: думаете, Месси выиграл бы столько «Золотых мячей», если бы 25 лет играл за «Рому»?
Комментарии

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти высказался о своей преданности римскому клубу, за взрослую команду которого он выступал с 1993 по 2017 год.

«Я никогда не думал играть в другой команде, это не имело бы смысла. Только я и Мальдини в течение 25 лет играли в одном клубе. Как вы думаете, если бы Месси 25 лет выступал за «Рому» вместе с Фрау, Сесаром Гомесом и Пивотто, выиграл бы он все эти «Золотые мячи»?

Мне не нужен «Золотой мяч». Я выиграл всё, что хотел, с «Ромой» и ни о чём не жалею. Для меня оставаться в клубе в течение 25 лет — большая победа», — сказал Тотти на подкасте Viva el Futbol.

На текущий момент Месси выиграл восемь «Золотых мячей».

Материалы по теме
Тотти: в Италии стало слишком мало талантов, когда-то за «Брешию» играли Гвардиола и Баджо

Месси в Баку подарили ковёр с его изображением:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android