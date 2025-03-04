Тотти: Ямаль? Он силён, но по-прежнему забивает мало голов

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением о 17-летнем вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

«Он [Ямаль] по-прежнему забивает мало голов. Он очень силён и блистал на чемпионате Европы. Казалось, что Ямаль на взлёте, но потом немного сдал. В целом он в порядке, но всё ещё мало забивает», — сказал Тотти на подкасте Viva el Futbol.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом: