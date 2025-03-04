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Брюгге — Астон Вилла, результат матча 4 марта 2025, счёт 1:3, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Астон Вилла» одержала победу над «Брюгге» в матче ЛЧ благодаря автоголу и пенальти
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Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались бельгийский «Брюгге» и английская «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). В качестве главного арбитра встречи выступал Жоау Педру Пиньейру. Победу одержала «Астон Вилла» со счётом 3:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Бэйли – 3'     1:1 Де Кёйпер – 12'     1:2 Мехеле – 82'     1:3 Асенсио – 88'    

Счёт во встрече был открыт на третьей минуте. Отличился нападающий гостей Леон Бэйли с передачи Тайрона Мингза. На 12-й минуте защитник «Брюгге» Максим Де Кёйпер сравнял счёт в матче с передачи Христоса Дзолиса. На 82-й минуте защитник хозяев Брандон Мехеле забил в свои ворота. На 88-й минуте Марко Асенсио реализовал пенальти и упрочил преимущество «Астон Виллы».

Ответная игра между командами пройдёт в среду, 12 марта, в Бирмингеме. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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