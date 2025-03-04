«Астон Вилла» одержала победу над «Брюгге» в матче ЛЧ благодаря автоголу и пенальти

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались бельгийский «Брюгге» и английская «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). В качестве главного арбитра встречи выступал Жоау Педру Пиньейру. Победу одержала «Астон Вилла» со счётом 3:1.

Счёт во встрече был открыт на третьей минуте. Отличился нападающий гостей Леон Бэйли с передачи Тайрона Мингза. На 12-й минуте защитник «Брюгге» Максим Де Кёйпер сравнял счёт в матче с передачи Христоса Дзолиса. На 82-й минуте защитник хозяев Брандон Мехеле забил в свои ворота. На 88-й минуте Марко Асенсио реализовал пенальти и упрочил преимущество «Астон Виллы».

Ответная игра между командами пройдёт в среду, 12 марта, в Бирмингеме. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.