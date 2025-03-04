Матч с «Атлетико» станет 500-м для мадридского «Реала» в ЛЧ/КЕЧ, это рекорд турнира

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» станет 500-м для мадридского «Реала» в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов, включая квалификационные игры. «Сливочные» станут первым клубом в истории турнира, достигшим данной отметки. Об этом информирует Opta Sport в соцсети Х (ранее Twitter).

Сообщается, что на текущий момент «Королевский клуб» одержал 301 победу в матчах Лиги чемпионов, 85 раз сыграл вничью и 113 раз потерпел поражение. «Реал» 15 раз становился обладателем титула Лиги чемпионов.

Матч между «сливочными» и «Атлетико» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игру обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: