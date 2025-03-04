Новичок «Ахмата» Диас оценил свой дебют за грозненский клуб в матче с «Рубином»

Нападающий грозненского «Ахмата» Родриго Руис Диас прокомментировал свой дебют за клуб в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:1).

— Какие сложились первые эмоции после первого выхода на поле в России в составе «Ахмата»?

— Если честно, я очень рад, что дебютировал за «Ахмат» и сыграл свои первые минуты за клуб. Ещё больше счастлив тому, что мы выиграли. Больше прибавляет впечатлений то, что я провёл первую игру в своей карьере на другом континенте. Так что первые эмоции у меня самые положительные.

— С учётом победы команды можно сказать, что твой дебют за «Ахмат» вышел удачным?

— Мы выиграли у сильного соперника. Очень приятно побеждать такие команды, как «Рубин», тем более с начала игры уступая по счёту. Мы владели инициативой на протяжении всего матча и заслужили эти три очка. Это очень важная победа для нашей команды, — приводят слова Диаса «Вести Чеченской республики».

Родриго Руис Диас перешёл в «Ахмат» из парагвайской команды «2 мая». Стоимость трансфера 26-летнего игрока составила € 100 тыс. Во второй половине сезона-2024 центрфорвард провёл 22 матча, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи, став лучшим бомбардиром парагвайской Клаусуры.