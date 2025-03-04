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Полузащитник «Рубина» Чумич: на самом деле уровень российского футбола впечатляет

Полузащитник «Рубина» Чумич: на самом деле уровень российского футбола впечатляет
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Полузащитник казанского «Рубина» Никола Чумич признался, что Российская Премьер-Лига один из самых сложных чемпионатов среди тех, в которых ему довелось поиграть.

— За свою карьеру ты поиграл в испанском, швейцарском, сербском чемпионатах. Как охарактеризуешь уровень российского футбола?
— Я, между прочим, об этом рассказывал в Сербии не так давно. Говорил, что люди в Европе очень мало знают об уровне российского футбола. Когда я приехал в Россию, думал, что качество игры здесь будет не самым высоким. Но на самом деле уровень российского футбола впечатляет.

Здесь интересный чемпионат, и мы видим, сколько команд в этом году борется за первое место. Практически в каждом клубе есть отличные игроки, будь это «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» или любая другая команда. На поле всегда много борьбы, мало пространства, всегда чувствуешь игрока за спиной. РПЛ – один из самых сложных чемпионатов среди тех, в которых я играл, — приводит слова Чумича «Татар-информ».

26-летний футболист стал игроком «Рубина» в сентябре 2023 года. Последним клубом полузащитника была сербская «Войводина». За свою карьеру он также успел поиграть за «Металац», «Раднички» Ниш, греческий «Олимпиакос», испанский «Спортинг» из Хихона и швейцарский «Люцерн».

После 19 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Зенит», который набрал 40 очков. На второй строчке располагается «Спартак», также заработавший 40 очков. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», который заработал 40 очков.

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