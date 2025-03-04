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Франческо Тотти рассказал, что в январе получил предложение от клуба Серии А

Франческо Тотти рассказал, что в январе получил предложение от клуба Серии А
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Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился тем, что в январе мог возглавить клуб из итальянской Серии А.

«В январе ко мне обратился один клуб Серии А, и я не шучу. Что это был за клуб? Скажу лишь, что мне пришлось бы жить рядом с Кассано», – сказал Тотти на подкасте Viva el Futbol.

Напомним, Франческо Тотти выступал за итальянскую «Рому» с сезона-1992/1993 по сезон-2017/2018. За этот период итальянский футболист принял участие в 783 играх во всех турнирах, в которых отметился 307 голами и 209 результативными передачами. С 2017 по 2019 год Тотти работал в качестве директора «Ромы».

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