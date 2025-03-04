17-летний Нванери стал вторым самым молодым игроком «Арсенала», сыгравшим в плей-офф ЛЧ
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Нападающий «Арсенала» Итан Нванери, вышедший в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСВ, стал вторым самым молодым игроком «канониров» (17 лет и 348 дней), сыгравшим в плей-офф этого турнира, после экс-полузащитника лондонского клуба Сеска Фабрегаса (17 лет и 309 дней). Об этом информирует Squawka.
Также Нванери стал третьим английским футболистом, вышедшим на поле в матче плей-офф Лиги чемпионов в возрасте до 18 лет после Джуда Беллингема и Филипа Фодена.
Игра между ПСВ и «Арсеналом» проходит в эти минуты на стадионе «Филипс» в Эйндховене. На момент выхода новости счёт во встрече 0:0.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
2-й тайм
1 : 6
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Тимбер – 18' 0:2 Нванери – 21' 0:3 Мерино – 31' 1:3 Ланг – 43' 1:4 Эдегор – 47' 1:5 Троссард – 48' 1:6 Эдегор – 73'
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