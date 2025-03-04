«Реал» — «Атлетико»: Альварес сравнял счёт на 32-й минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Клеман Тюрпен. На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес восстановил равновесие.

Ранее, на четвёртой минуте, счёт в матче открыл нападающий «Реала» Родриго Гоэс.

«Реал» принимал участие в стыковых матчах, в которых встречался с английским «Манчестер Сити». Обе встречи завершились победой «сливочных» (3:2 и 3:1). «Атлетико» по итогам общего этапа напрямую вышел в 1/8 финала турнира.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: