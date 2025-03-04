Родриго Руис Диас: российский футбол сильно похож на латинский

Нападающий грозненского «Ахмата» Родриго Руис Диас сравнил уровень футбола в России и в Южной Америке.

«Мне показалось, что российский футбол сильно похож на латинский. То, что особенно выделяется – много борьбы. В матче с «Рубином» это было очень заметно и это плюс для моей адаптации в «Ахмате». Что касается отличия, то, наверное, оно в интенсивности футбола в России: тут мяч двигается намного быстрее и нужно принимать решения скорее. Мне это нравится, в российском чемпионате можно прогрессировать», — приводят слова Диаса «Вести Чеченской республики».

Родриго Руис Диас перешёл в «Ахмат» из парагвайской команды «2 мая». Стоимость трансфера 26-летнего игрока составила € 100 тыс. Во второй половине сезона-2024 центрфорвард провёл 22 матча, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи, став лучшим бомбардиром парагвайской Клаусуры.