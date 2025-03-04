«Звучит поверхностно и обычно». Журавель — о возвращении Бубнова в эфир спустя семь лет

Спортивный комментатор и репортёр Тимур Журавель поделился мнением о возвращении в эфир футбольного эксперта Александра Бубнова спустя семь лет.

«Вижу восторги относительно возвращения Александра Бубнова. Это и вправду прикольное решение. Но позволю себе немного подушнить.

С момента «дуойек» от Бубнова народилась новая футбольная аналитика, за которой Бубнов, конечно, не поспевает. Слишком поверхностно и обычно он нынче звучит.

Это как Раньери в «Роме» или Мойес в «Эвертоне» — поиск решения в прошлом, с краткосрочным эффектом. Но по дистанции… не знаю.

Но я, конечно, как постоянный зритель КШ смотреть «Лайв» не перестану (Бубнов выступил в качестве эксперта в прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу». — Прим. «Чемпионата») и буду следить за адаптацией. Вероятно, Бубнову нужно набрать форму, привыкнуть к формату, и я сменю свой скепсис. Мне бы этого очень хотелось», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

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