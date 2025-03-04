Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родриго во время празднования гола повторил жесты Криштиану Роналду и Джона Сины

Родриго во время празднования гола повторил жесты Криштиану Роналду и Джона Сины
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Родриго открыл счёт в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Бразильский форвард эмоционально отпраздновал забитый мяч, повторив движения экс-игрока «сливочных» Криштиану Роналду и актёра-рестлера Джона Сины.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Родриго – 4'     1:1 Альварес – 32'     2:1 Диас – 55'    

Сначала 24-летний бразилец показал фирменное празднование португальского форварда «Аль-Насра», а затем помахал рукой перед лицом, исполнив движение Сины. Родриго не раз признавался в симпатии к обоим спортсменам.

В нынешнем сезоне Родриго в 38 матчах забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2028 года.

Материалы по теме
«Реал» снова побеждает «Атлетико» в битве за 1/4 финала ЛЧ! Какое же крутое дерби! LIVE
Live
«Реал» снова побеждает «Атлетико» в битве за 1/4 финала ЛЧ! Какое же крутое дерби! LIVE
Красивый жест Роналду! Криштиану помог Мане прервать безголевую серию
Истории
Красивый жест Роналду! Криштиану помог Мане прервать безголевую серию
Материалы по теме
Фото
Результаты WWE Elimination Chamber: исторический хилл-тёрн, Трэвис Скотт избил чемпиона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android