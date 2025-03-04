Родриго во время празднования гола повторил жесты Криштиану Роналду и Джона Сины

Нападающий мадридского «Реала» Родриго открыл счёт в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Бразильский форвард эмоционально отпраздновал забитый мяч, повторив движения экс-игрока «сливочных» Криштиану Роналду и актёра-рестлера Джона Сины.

Сначала 24-летний бразилец показал фирменное празднование португальского форварда «Аль-Насра», а затем помахал рукой перед лицом, исполнив движение Сины. Родриго не раз признавался в симпатии к обоим спортсменам.

В нынешнем сезоне Родриго в 38 матчах забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2028 года.