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Симоне Индзаги ответил на вопрос, является ли «Интер» фаворитом Лиги чемпионов

Симоне Индзаги ответил на вопрос, является ли «Интер» фаворитом Лиги чемпионов
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос, являются ли «нерадзурри» фаворитом Лиги чемпионов — 2024/2025. В среду, 5 марта, «Интер» встретится с «Фейеноордом» в первом матче 1/8 финала турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне очень приятно это слышать, это очень важно для клуба, для болельщиков и всех нас, тех, кто усердно работает. Соревноваться на трёх фронтах – это большая радость, нам не нравится просто смотреть, как играют другие. Мы не думаем, а играем. Мы движемся вперёд с большой уверенностью», – приводит слова Индзаги сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, «Интер» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам общего этапа турнира.

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