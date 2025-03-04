Симоне Индзаги ответил на вопрос, является ли «Интер» фаворитом Лиги чемпионов

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос, являются ли «нерадзурри» фаворитом Лиги чемпионов — 2024/2025. В среду, 5 марта, «Интер» встретится с «Фейеноордом» в первом матче 1/8 финала турнира.

«Мне очень приятно это слышать, это очень важно для клуба, для болельщиков и всех нас, тех, кто усердно работает. Соревноваться на трёх фронтах – это большая радость, нам не нравится просто смотреть, как играют другие. Мы не думаем, а играем. Мы движемся вперёд с большой уверенностью», – приводит слова Индзаги сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, «Интер» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам общего этапа турнира.