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ПСВ — «Арсенал»: Мерино довёл счёт до разгромного на 31-й минуте

ПСВ — «Арсенал»: Мерино довёл счёт до разгромного на 31-й минуте
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В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «ПСВ Эйндховен» и «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «Филипс» в Нидерландах. Игру обслуживает испанская бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. На момент написания новости счёт в матче 3:0 в пользу «Арсенала». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
2-й тайм
1 : 6
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Тимбер – 18'     0:2 Нванери – 21'     0:3 Мерино – 31'     1:3 Ланг – 43'     1:4 Эдегор – 47'     1:5 Троссард – 48'     1:6 Эдегор – 73'    

На 31-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Микель Мерино довёл счёт до разгромного, забив третий мяч своей команды в ворота «ПСВ Эйндховен».

Напомним, ПСВ завершил общий этап Лиги чемпионов на 14-м месте в турнирной таблице. «Арсенал» занял третью строчку. Ответный матч 1/8 финала между ПСВ и «Арсеналом» состоится 12 марта и пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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