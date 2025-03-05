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Вингер «Астон Виллы» Асенсио установил необычный рекорд Лиги чемпионов в матче с «Брюгге»

Вингер «Астон Виллы» Асенсио установил необычный рекорд Лиги чемпионов в матче с «Брюгге»
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Вингер «Астон Виллы» Марко Асенсио стал первым игроком, забившим двузначное число голов в Лиге чемпионов УЕФА после выхода на замену. Об этом сообщает статистический портал Oрta Sport.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Бэйли – 3'     1:1 Де Кёйпер – 12'     1:2 Мехеле – 82'     1:3 Асенсио – 88'    

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:1) Асенсио реализовал пенальти на 88-й минуте встречи. Этот гол стал для полузащитника 10-м в турнире, забитым после выхода на замену. Всего футболист отметился 13 голами в Лиге чемпионов.

Марко Асенсио перешёл в «Астон Виллу» из «ПСЖ» на правах аренды в феврале 2025 года. Он принял участие в восьми матчах за английский клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами.

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