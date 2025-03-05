«Брюгге» приблизился к антирекорду ЦСКА и «Андерлехта» по поражениям дома в Лиге чемпионов

Среди всех команд, проведших не менее 35 домашних матчей в Лиге чемпионов, только «Андерлехт» и московский ЦСКА проиграли больше таких встреч, чем «Брюгге». Об этом сообщает Opta.

Согласно данным источника, красно-синие потерпели поражение в 51% домашних встреч в Лиге чемпионов. «Андерлехт» проиграл в 54% подобных матчей. На текущий момент показатель «Брюгге» составляет 46%.

Во вторник, 4 марта, бельгийский клуб встретился с «Астон Виллой» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра проходила на домашнем стадионе «Брюгге» «Ян Брейдель». В этой встрече бельгийская команда потерпела поражение со счётом 1:3.

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