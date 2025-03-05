Нванери — третий самый молодой игрок, забивший в плей-офф ЛЧ после Беллингема и Кркича

Отметившись голом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСВ, нападающий «Арсенала» Итан Нванери стал третьим самым молодым футболистом, забившим в плей-офф этого турнира (17 лет и 348 дней) после Джуда Беллингема (17 лет и 289 дней) и Бояна Кркича (17 лет и 217 дней). Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

17-летний футболист поразил ворота ПСВ на 21-й минуте встречи.

Матч между нидерландской и английской командой проходит в эти минуты на стадионе «Филипс» в Эйндховене. На момент выхода новости счёт во встрече 3:1 в пользу «канониров». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Нванери составляет € 30 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: