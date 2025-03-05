ПСВ — «Арсенал»: Троссард забил гол на 48-й минуте
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В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «ПСВ Эйндховен» и «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «Филипс» в Нидерландах. Игру обслуживает испанская бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. На момент написания новости счёт в матче 5:1 в пользу «Арсенала». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
2-й тайм
1 : 6
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Тимбер – 18' 0:2 Нванери – 21' 0:3 Мерино – 31' 1:3 Ланг – 43' 1:4 Эдегор – 47' 1:5 Троссард – 48' 1:6 Эдегор – 73'
На 48-й минуте полузащитник «Арсенала» Леандро Троссард забил пятый мяч своей команды.
Напомним, ПСВ завершил общий этап Лиги чемпионов на 14-м месте в турнирной таблице. «Арсенал» занял третью строчку. Ответный матч 1/8 финала между ПСВ и «Арсеналом» состоится 12 марта и пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
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