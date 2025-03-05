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Флик с осторожностью ответил на вопрос о статусе фаворита «Барселоны» в Лиге чемпионов

Флик с осторожностью ответил на вопрос о статусе фаворита «Барселоны» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, являются ли сине-гранатовые фаворитами Лиги чемпионов. Сегодня, 5 марта, каталонский клуб встретится с «Бенфикой» в матче 1/8 финала этого турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы всегда идём от матча к матчу. Следующий из них будет с «Бенфикой». Не думаю, что правильно говорить, считаем ли мы себя таковыми [фаворитами] или нет. Мы сосредоточены на том, что нас ждёт. Это правильный путь. Игра всегда начинается со счёта 0:0. В Лиге чемпионов необходимо постоянно выкладываться на все сто», — приводит слова Флика Sport.es.

Матч между «Барселоной» и «Бенфикой» пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

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