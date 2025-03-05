В ЦСКА не уверены, что оформят трансфер полузащитника Вильягры

В ЦСКА не уверены, что оформят трансфер полузащитника Родриго Вильягры, несмотря на его прилёт в Москву и успешное прохождение медосмотра. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Из-за всех юридических сложностей оформления сделки решение по трансферу не принято. В среду должно состояться финальное совещание между представителями ЦСКА и игрока, на котором будет принято решение, как действовать дальше.

Также существует вариант, при котором ЦСКА подпишет игрока, но оставит его вне заявки до следующего сезона.

На текущий момент 23-летний полузащитник является футболистом «Ривер Плейт». В минувшем сезоне Вильягра сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5,5 млн.

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